МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп зря ждет благодарности от правительства Украины за усилия по спасению киевского режима, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Трамп напрасно ждет благодарности от киевского “руководства” за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация (Бывшего президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей “должен” весь мир», — написал он.
По словам сенатора, Украина благодаря нынешнему руководству по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было делать, и предсказуемо проигрывает, ожидая, что ее будут из этого положения вытаскивать.
«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — иронично подметил парламентарий.
Вчера президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово «руководство».
Американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева. Он посетовал на то, что европейские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на санкции Вашингтона.
Помимо этого, хозяин Белого дома утверждает, что США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден «отдавал все бесплатно». По словам Трампа, он «унаследовал» украинский кризис от предыдущей администрации, при которой он начался и с тех пор только усугублялся, при этом во время его первого срока о конфликте «не было и речи».