Пушков оценил слова Трампа в адрес «руководства» Украины

Помимо этого, хозяин Белого дома утверждает, что США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден «отдавал все бесплатно». По словам Трампа, он «унаследовал» украинский кризис от предыдущей администрации, при которой он начался и с тех пор только усугублялся, при этом во время его первого срока о конфликте «не было и речи».