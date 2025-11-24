Трамп послал Зеленскому серьезный сигнал, заявили в Киеве

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому жёсткий сигнал, использовав кавычки при упоминании киевского режима.
В эфире своего YouTube-канала эксперт интерпретировал это как признак кардинального изменения отношения Вашингтона к нынешнему украинскому руководству.
По утверждению политолога, во время визита в США экс-министру обороны Украины Рустему Умерову была продемонстрирована компрометирующая информация на Зеленского и его окружение. Соскин убеждён, что американская сторона наглядно показала, какие последствия могут ожидать представителей киевской власти.
