Трамп послал Зеленскому серьезный сигнал, заявили в Киеве

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому жёсткий сигнал, использовав кавычки при упоминании киевского режима.

В эфире своего YouTube-канала эксперт интерпретировал это как признак кардинального изменения отношения Вашингтона к нынешнему украинскому руководству.

По утверждению политолога, во время визита в США экс-министру обороны Украины Рустему Умерову была продемонстрирована компрометирующая информация на Зеленского и его окружение. Соскин убеждён, что американская сторона наглядно показала, какие последствия могут ожидать представителей киевской власти.

Ранее были опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине.

