Трамп послал Зеленскому серьезный сигнал, заявили в Киеве

По утверждению политолога, во время визита в США экс-министру обороны Украины Рустему Умерову была продемонстрирована компрометирующая информация на Зеленского и его окружение. Соскин убеждён, что американская сторона наглядно показала, какие последствия могут ожидать представителей киевской власти.