Опубликован другой вариант плана Европы по урегулированию на Украине

Reuters обнародовал отличающийся от первого европейский план по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Агентство Reuters опубликовало новую версию европейского плана по Украине. Ранее с пунктами документа ознакомил The Telegraph.

Так, утверждается, что армия Украины будет установлена в количестве 800 тысяч солдат. Кроме того, Европа предлагает отдать контроль за Запорожской атомной электростанцией МАГАТЭ. Выработанная энергия в таком случае будет делиться поровну между РФ и Украиной.

План, помимо прочего, предполагает отсутствие войск НАТО на территории Украины. Однако уточняется, что западные солдаты не будут находиться в стране только в мирное время.

Между тем в Швейцарии прошли переговоры по мирному плану США. Документ будут дорабатывать с учетом предложений сторон конфликта. Изменения хотят внести уже в ближайшие дни.

