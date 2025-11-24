Опубликован другой вариант плана Европы по урегулированию на Украине

Агентство Reuters опубликовало новую версию европейского плана по Украине. Ранее с пунктами документа ознакомил The Telegraph.
Так, утверждается, что армия Украины будет установлена в количестве 800 тысяч солдат. Кроме того, Европа предлагает отдать контроль за Запорожской атомной электростанцией МАГАТЭ. Выработанная энергия в таком случае будет делиться поровну между РФ и Украиной.
План, помимо прочего, предполагает отсутствие войск НАТО на территории Украины. Однако уточняется, что западные солдаты не будут находиться в стране только в мирное время.
Между тем в Швейцарии прошли переговоры по мирному плану США. Документ будут дорабатывать с учетом предложений сторон конфликта. Изменения хотят внести уже в ближайшие дни.