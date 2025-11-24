Опубликован другой вариант плана Европы по урегулированию на Украине

Так, утверждается, что армия Украины будет установлена в количестве 800 тысяч солдат. Кроме того, Европа предлагает отдать контроль за Запорожской атомной электростанцией МАГАТЭ. Выработанная энергия в таком случае будет делиться поровну между РФ и Украиной.