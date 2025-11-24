Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Дональда Трампа о неблагодарности украинского руководства, отметив в своём Telegram-канале, что американский президент напрасно ожидает признательности от Киева.
По мнению парламентария, политика администрации Байдена и европейских лидеров сформировала у Украины убеждённость в том, что «ей должен весь мир».
Пушков подчеркнул, что Украина под текущим руководством втянулась в конфликт с значительно превосходящей её в мощи Россией и теперь ожидает внешней помощи для выхода из кризиса.
Иронизируя над ситуацией, сенатор заключил: «Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump».
Not in Kiev, Mr. Trump — Не в Киеве, мистер Трамп.
Ранее в Киеве заявили, что Трамп послал Зеленскому серьезный сигнал.
