Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России прокомментировали слова Трампа украинскому «руководству»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Дональда Трампа о неблагодарности украинского руководства, отметив в своём Telegram-канале, что американский президент напрасно ожидает признательности от Киева.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Дональда Трампа о неблагодарности украинского руководства, отметив в своём Telegram-канале, что американский президент напрасно ожидает признательности от Киева.

По мнению парламентария, политика администрации Байдена и европейских лидеров сформировала у Украины убеждённость в том, что «ей должен весь мир».

Пушков подчеркнул, что Украина под текущим руководством втянулась в конфликт с значительно превосходящей её в мощи Россией и теперь ожидает внешней помощи для выхода из кризиса.

Иронизируя над ситуацией, сенатор заключил: «Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump».

Not in Kiev, Mr. Trump — Не в Киеве, мистер Трамп.

Ранее в Киеве заявили, что Трамп послал Зеленскому серьезный сигнал.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше