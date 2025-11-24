Рубио объявил о завершении переговоров по Украине: чем закончилась встреча

В Швейцарии прошли переговоры по мирному плану США по Украине. Встреча между американской, украинской и европейской делегациями завершилась вечером 23 ноября. По итогам саммита с заявлениями выступил госсекретарь США Марко Рубио.
Политик подчеркнул, что сторонам удалось достигнуть прогресса. Он пояснил, что работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена. Госсек добавил, что Вашингтон счел предложения «очень хорошим рабочим продуктом».
«Думаю, мы добились хорошего прогресса. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны», — поделился Марко Рубио.
Госсек уточнил, что пока рано вдаваться в подробности переговоров. Он сообщил о будущих доработках плана урегулирования. Изменения могут быть внесены в документ уже в ближайшие дни.