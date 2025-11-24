«Трамп напрасно ждет благодарности от киевского “руководства” за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей “должен” весь мир», — написал Пушков.