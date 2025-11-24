Американский лидер Дональд Трамп тщетно надеется получить признательность от Киева за помощь в сохранении режима. Подобное мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Трамп напрасно ждет благодарности от киевского “руководства” за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей “должен” весь мир», — написал Пушков.
Сенатор уточнил, что Украина при текущем руководстве ввязалась в конфликт с Россией. По его словам, сам конфликт превосходит мощи киевского правительства, хотя Трамп считал это недопустимым. Теперь же Киев, предсказуемо проигрывая, ожидает, что его спасут из сложившейся ситуации.
Напомним, что накануне администрация Трампа передала Киеву и Москве проект мирного плана по урегулированию конфликта. Как отметил глава Белого дома, киевскому главарю Владимиру Зеленскому надо одобрить план по урегулированию украинского кризиса.