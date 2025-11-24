Reuters: ЕС в мирном плане по Украине хочет предложить России вернуться в G8

На совещании Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что предложенный мирный план США на Украине может стать основой для достижения окончательного мирного урегулирования. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Киева должно определиться и приступить к переговорному процессу. Он отметил, что в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ возможности для самостоятельного принятия решений украинским руководством сокращаются.