Американские и украинские политики поужинали в итальянском ресторане: кого заметили за столом

Sky News узнал, что делегации США и Украины после саммита вместе поужинали.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии 23 ноября прошли переговоры по американскому мирному плану относительно конфликта на Украине. Их назвали успешными. После саммита члены делегаций от Украины и Соединенных Штатов отправились на совместный ужин. Так сообщил журналист Sky News Симоне Багливо в соцсети.

По словам корреспондента, за столом присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, были замечены украинские политики, однако они на фото не попали.

Известно, что члены делегаций поужинали в итальянском ресторане Il Lago при отеле Four Seasons. Полиция на время оцепляла территорию.

По данным The New York Times, США планируют провести переговоры с Россией. В настоящее время разрабатываются планы проведения саммитов.

