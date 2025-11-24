Американские и украинские политики поужинали в итальянском ресторане: кого заметили за столом

В Швейцарии 23 ноября прошли переговоры по американскому мирному плану относительно конфликта на Украине. Их назвали успешными. После саммита члены делегаций от Украины и Соединенных Штатов отправились на совместный ужин. Так сообщил журналист Sky News Симоне Багливо в соцсети.