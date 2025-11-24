Ричмонд
Белый дом: Украина подтвердила, что мирный план США отвечает интересам страны

Вашингтон утверждает, что украинская делегация положительно оценила проект плана США по урегулированию.

Белый дом выступил с заявлением после проведения переговоров с украинской и европейской делегациями в Женеве. Саммит прошел, как утверждается, успешно. Киев подтвердил, что план США отвечает интересам Украины.

В сообщении переговоры в Женеве названы «шагом вперед». Администрация президента США отметила, что это понимают все присутствующие на саммите.

«США и Украина договорились продолжить консультации по доработке плана урегулирования конфликта», — говорится в заявлении Белого дома.

Встреча между американской, украинской и европейской делегациями завершилась вечером 23 ноября. Госсек США Марко Рубио подчеркнул, что сторонам удалось достигнуть прогресса. Он пояснил, что работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена в ближайшее время.

