Белый дом: Украина подтвердила, что мирный план США отвечает интересам страны

Белый дом выступил с заявлением после проведения переговоров с украинской и европейской делегациями в Женеве. Саммит прошел, как утверждается, успешно. Киев подтвердил, что план США отвечает интересам Украины.
В сообщении переговоры в Женеве названы «шагом вперед». Администрация президента США отметила, что это понимают все присутствующие на саммите.
«США и Украина договорились продолжить консультации по доработке плана урегулирования конфликта», — говорится в заявлении Белого дома.
Встреча между американской, украинской и европейской делегациями завершилась вечером 23 ноября. Госсек США Марко Рубио подчеркнул, что сторонам удалось достигнуть прогресса. Он пояснил, что работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена в ближайшее время.