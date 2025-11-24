Белый дом: США и Украина доработали проект мирного плана

Переговоры американских и украинских чиновников, на которых они обсуждали план урегулирования конфликта на Украине, прошли в Женеве 23 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что мирный план разрабатывался «с пониманием позиции России», которой только предстоит высказать свою позицию по поводу условий урегулирования.