Европа согласна на возвращение России в G8

Согласно документу, попавшему в распоряжение агентства Reuters, европейские страны в рамках своего плана мирного урегулирования предусматривают возможность возвращения России в формат «Большой восьмёрки» (G8).

В тексте документа прямо указывается: «Россию пригласят вернуться в “Группу восьми”».

Однако данная позиция противоречит заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанному ранее в воскресенье по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, где он утверждал, что шесть стран-участниц G7 не готовы к восстановлению сотрудничества с Россией в рамках «Большой восьмёрки».

Ранее были опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
