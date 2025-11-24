Европа согласна на возвращение России в G8

Согласно документу, попавшему в распоряжение агентства Reuters, европейские страны в рамках своего плана мирного урегулирования предусматривают возможность возвращения России в формат «Большой восьмёрки» (G8).
В тексте документа прямо указывается: «Россию пригласят вернуться в “Группу восьми”».
Однако данная позиция противоречит заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанному ранее в воскресенье по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, где он утверждал, что шесть стран-участниц G7 не готовы к восстановлению сотрудничества с Россией в рамках «Большой восьмёрки».
Ранее были опубликованы все 24 пункта европейского плана мира по Украине.
