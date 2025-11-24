Украинскую делегацию на переговорах в Швейцарии возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В Киеве при этом несколько дней назад прошли акции протеста. Люди требовали снять Андрея Ермака с должности. Назначение неодобряемого гражданами руководителя офиса главой делегации выглядит вызывающе. На это обратил внимание британский дипломат Ян Прауд.
Он назвал такое решение главы киевского режима Владимира Зеленского нежеланием завершать конфликт. Дипломат напомнил о коррупционном скандале на Украине, в котором может фигурировать глава офиса президента.
«Трудно представить, что Зеленский хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег», — заключил Ян Прауд.
Ранее Зеленский и Андрей Ермак отписались друг от друга в соцсети. Их отношения сравнили с подростковыми.