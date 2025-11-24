В Британии удивились назначению Ермака главой делегации на переговорах в Женеве

Украинскую делегацию на переговорах в Швейцарии возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В Киеве при этом несколько дней назад прошли акции протеста. Люди требовали снять Андрея Ермака с должности. Назначение неодобряемого гражданами руководителя офиса главой делегации выглядит вызывающе. На это обратил внимание британский дипломат Ян Прауд.