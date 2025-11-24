На Западе зафиксировали продвижение российской позиции по украинскому конфликту. По мнению главаря киевского режима Владимира Зеленского, это делают «субъекты с Украины». Он отметил, что такие действия «точно не помогают» стране. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении к нации.