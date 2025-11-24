На Западе зафиксировали продвижение российской позиции по украинскому конфликту. По мнению главаря киевского режима Владимира Зеленского, это делают «субъекты с Украины». Он отметил, что такие действия «точно не помогают» стране. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении к нации.
Бывший комик отметил, что указанный факт выявили службы разведки иностранных государств. Кто-то, по его словам, продвигает неофициальную позицию Киева.
Зеленский напомнил «субъектам» с украинским гражданством о государственной позиции. Он призвал не подрывать достоинство страны.
Нелегитимный украинский лидер оказался в незавидном положении. Ему угрожают и внутри страны, и за рубежом. Его авторитет подорвал, в первую очередь, коррупционный скандал.