США и Украина пришли к согласию по мирному плану: документ изменился

Переговоры членов делегаций от США, Украины и Европы привели к изменению начального американского мирного плана. Первый вариант документа состоит из 28 пунктов. Сейчас он может включать иные аспекты, пишет газета The New York Times.
По данным источника, рабочий вариант плана существенно отличается от первоначального документа. Изменения внесли по ходу обсуждения пунктов украинскими и американскими политиками.
Пока неизвестно, какие корректировки были сделаны. Газета называет их серьезными.
Госсек США Марко Рубио отметил, что американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений Москвы и Киева. Очередные изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Вашингтон также, по словам госсека, планирует провести переговоры с российской стороной.