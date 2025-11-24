США и Украина пришли к согласию по мирному плану: документ изменился

Госсек США Марко Рубио отметил, что американский мирный план будет дорабатываться с учетом предложений Москвы и Киева. Очередные изменения могут быть внесены уже в ближайшие дни. Вашингтон также, по словам госсека, планирует провести переговоры с российской стороной.