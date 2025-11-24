В мирный план США по Украине были внесены изменения по итогам переговоров

Украинские и американские представители в ходе переговоров в Женеве существенно доработали первоначальный 28-пунктовый план мирного урегулирования.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на западного чиновника, текущая рабочая версия документа уже отличается от той, которая была обнародована украинским депутатом 20 ноября.
Изменения стали результатом интенсивных обсуждений между делегациями, однако конкретные модифицированные пункты в публикации не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Белый дом прокомментировал итоги переговоров США и Украины в Женеве.
