«Это уже конец»: Трамп в своей манере послал Зеленскому угрожающий сигнал

Экс-советник президента Соскин: Трамп предупредил Зеленского с помощью кавычек.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп опубликовал пост, где упомянул главу киевского режима Владимира Зеленского. При письме он использовал кавычки в отношении украинской власти. Тем самым Дональд Трамп предупредил Зеленского. На это обратил внимание экс-советник президента Украины Олег Соскин в эфире YouTube.

Политик назвал кавычки сигналом Дональда Трампа. Эксперт отметил, что у президента США может быть некий компромат на киевские власти.

«Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже конец. Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь», — сообщил Олег Соскин.

Днем ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Зеленского принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Она сочла инициативу Дональда Трампа единственным путем, который может привести к окончанию кризиса.

