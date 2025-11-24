«Это уже конец»: Трамп в своей манере послал Зеленскому угрожающий сигнал

Хозяин Белого дома Дональд Трамп опубликовал пост, где упомянул главу киевского режима Владимира Зеленского. При письме он использовал кавычки в отношении украинской власти. Тем самым Дональд Трамп предупредил Зеленского. На это обратил внимание экс-советник президента Украины Олег Соскин в эфире YouTube.
Политик назвал кавычки сигналом Дональда Трампа. Эксперт отметил, что у президента США может быть некий компромат на киевские власти.
«Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже конец. Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь», — сообщил Олег Соскин.
Днем ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала Зеленского принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Она сочла инициативу Дональда Трампа единственным путем, который может привести к окончанию кризиса.