Мирошник: кризис на Украине кончится при осознании последствий большинством

По его словам, попытки отдельных стран формировать внутри ЕС объединения, способные блокировать спорные решения, можно рассматривать как положительный шаг. Такой подход, считает дипломат, помогает более трезво оценивать ситуацию и её долгосрочные риски. Чем шире будет круг государств, придерживающихся подобной позиции, тем скорее можно ожидать завершения кризиса.