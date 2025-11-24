Спецпредставитель российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что урегулирование украинского кризиса может ускориться, если больше государств будут смотреть на происходящее без политических искажений и понимать реальные последствия конфликта.
По его словам, попытки отдельных стран формировать внутри ЕС объединения, способные блокировать спорные решения, можно рассматривать как положительный шаг. Такой подход, считает дипломат, помогает более трезво оценивать ситуацию и её долгосрочные риски. Чем шире будет круг государств, придерживающихся подобной позиции, тем скорее можно ожидать завершения кризиса.
Мирошник также привёл в пример Венгрию, отметив, что её линия поведения объясняется стремлением защитить интересы собственного населения. По его оценке, Будапешт отстаивает право на экономическое сотрудничество с Россией, ориентируясь не на защиту Москвы, а на собственные национальные приоритеты.
Ранее сообщалось, что план Евросоюза по достижению мира на Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему обострению конфликта.