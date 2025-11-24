Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад предупредили о скором росте терроризма: этому поспособствуют наёмники ВСУ

Мирошник напомнил, что западные наёмники везут с Украины боевой опыт.

Источник: Комсомольская правда

Западные наемники, служащие в ВСУ, привезут на родину боевой опыт. Это может привести к росту терроризма в странах. С таким предупреждением выступил посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью aif.ru.

Он также отметил, что сейчас бунты на Украине возможны только по указке Запада. Посол добавил, что иностранные государства не осуждают вступление своих граждан в ВСУ. Однако это непременно приведет к последствиям.

«Вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается», — заключил Родион Мирошник.

Он, кроме того, напомнил, что на Украине обсуждают понижение призывного возраста для отправки молодых людей в ВСУ. Власти будут мобилизовывать всех, до кого «дотянутся руки», заявил посол.