Западные наемники, служащие в ВСУ, привезут на родину боевой опыт. Это может привести к росту терроризма в странах. С таким предупреждением выступил посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью aif.ru.
Он также отметил, что сейчас бунты на Украине возможны только по указке Запада. Посол добавил, что иностранные государства не осуждают вступление своих граждан в ВСУ. Однако это непременно приведет к последствиям.
«Вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается», — заключил Родион Мирошник.
Он, кроме того, напомнил, что на Украине обсуждают понижение призывного возраста для отправки молодых людей в ВСУ. Власти будут мобилизовывать всех, до кого «дотянутся руки», заявил посол.