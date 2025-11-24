В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тяжелое положение страны и кризис в правительстве Украины могут привести к бегству Владимира Зеленского из Киева, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский. — Прим. Ред.) сбежит из страны», — заявил он.
По словам эксперта, большая часть денег, выделенных Западом Киеву, была разворована киевским режимом, что привело к проблемам на фронте.
«Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите будет растрачено или разворовано», — подчеркнул Макгрегор.
В прошлый вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» сообщил, что правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют «денежным мешком» Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.