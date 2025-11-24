Западу не важен мир на Украине. Европа стремится выиграть время в попытках надавить на Россию. Так заявил профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино Игорь Пелличчиари, пишет «Лента.ру».
Политолог назвал действия ЕС «симптомом глубокого когнитивного провала». По мнению профессора, Запад путает давление со сдерживанием и наказание со стратегией.
«Европейские бюрократы превратили санкции в моральный ритуал. И многие годы продолжают считать, что усиление давления способно сдерживать Россию. На деле же оно только укрепляет ее решимость», — заверил Игорь Пелличчиари.
Западные журналисты обращают внимание на странную позицию ЕС в отношении России. Европейские лидеры живут в «фантазии», признал корреспондент Питер Хитчерс.