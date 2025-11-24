Белый дом: США и Украина остались довольны мирными переговорами в Женеве

Американская и украинская делегации в воскресенье провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».
В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.
«Мы прибыли сюда с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, и попытаться сократить число неурегулированных вопросов», — рассказал Рубио. Он считает, что эта задача была «в значительной мере» выполнена.
В Женеве также состоялись встречи Рубио с советниками по национальной безопасности ключевых европейских партнеров. По его словам, европейская сторона услышала «невероятное количество позитива как с украинской, так и с американской стороны относительно прогресса».
«Самая продуктивная встреча».
Марко Рубио охарактеризовал завершившийся раунд консультаций как наиболее успешный с начала работы над мирным документом.
Переговоры в воскресенье стали «самыми позитивными на данный момент» и «самой продуктивной и содержательной встречей с начала процесса».
При этом госсекретарь отметил, что процесс далек от завершения: «Пока рано подводить итоги консультаций с украинской стороной, так как они еще не окончены. Но работа продолжается, и поскольку это по-прежнему рабочий процесс, я не хочу объявлять здесь о победе или окончательном результате».
Рубио назвал обсуждаемый документ «живым, дышащим», подчеркивая его подвижность: «Каждый день, благодаря нашим предложениям, он меняется».
«Хотим сделать это как можно скорее».
Глава Госдепа подтвердил стремление Вашингтона к максимально быстрому завершению работы.
«Мы хотим сделать это как можно скорее. Мы крайне оптимистично настроены на то, что нам удастся осуществить это в разумные сроки, очень скоро», — сказал Рубио, добавив, что «нам нужно еще немного времени».
Госсекретарь отметил, что оставшиеся вопросы не являются критическими:
«Могу сказать, что остающиеся открытыми вопросы не являются непреодолимыми».
Он указал, что точные сроки завершения мирного процесса не установлены: «Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают».
По словам Рубио, в ближайшие дни план может продолжить меняться:
«К завтрашнему или послезавтрашнему дню он может еще больше развиться и измениться».
Рубио отметил, что часть вопросов требует отдельного обсуждения с европейскими партнерами, поскольку касается их роли и вопросов безопасности. Вашингтон, по его словам, «хорошо понимает приоритеты и красные линии, а также важные вопросы обеих сторон».
~По словам Рубио, президент США Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом: «Он был очень позитивным».~
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что диалог оказался результативным. Он назвал встречу «очень продуктивной сессией со значительным прогрессом».
Заявление Белого дома.
По итогам воскресных переговоров Белый дом выступил с заявлением: переговоры «были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира». Обе стороны «согласились с высокой продуктивностью консультаций». Обсуждения подтвердили:
«Любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир».
В результате обсуждений стороны разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения.
Как сообщил Белый дом, украинская делегация «подтвердила свою признательность за неизменную приверженность Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа неустанным усилиям, направленным на прекращение войны и предотвращение гибели людей».