Белый дом: США и Украина остались довольны мирными переговорами в Женеве

При этом госсекретарь отметил, что процесс далек от завершения: «Пока рано подводить итоги консультаций с украинской стороной, так как они еще не окончены. Но работа продолжается, и поскольку это по-прежнему рабочий процесс, я не хочу объявлять здесь о победе или окончательном результате».