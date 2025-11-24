Ричмонд
Украина одобрила измененный мирный план США

Согласно заявлению Белого дома, украинские представители отметили, что текущий проект документа содержит надёжные и реализуемые механизмы обеспечения безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В документе подчёркивается, что все ключевые вопросы украинской стороны — гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет — получили всестороннее рассмотрение в ходе встречи.

Американская делегация, в свою очередь, подтвердила свою цель достижения «прочного и реализуемого мира».

Ранее сообщалось, что в мирный план США по Украине были внесены изменения по итогам переговоров.

