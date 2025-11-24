Украина одобрила измененный мирный план США

Украинская делегация на переговорах в Женеве подтвердила, что обновлённая версия плана урегулирования соответствует национальным интересам Украины.
Согласно заявлению Белого дома, украинские представители отметили, что текущий проект документа содержит надёжные и реализуемые механизмы обеспечения безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В документе подчёркивается, что все ключевые вопросы украинской стороны — гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет — получили всестороннее рассмотрение в ходе встречи.
Американская делегация, в свою очередь, подтвердила свою цель достижения «прочного и реализуемого мира».
Ранее сообщалось, что в мирный план США по Украине были внесены изменения по итогам переговоров.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.