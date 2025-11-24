Российский дипломат Родион Мирошник, занимающийся вопросами преступлений киевского режима, высказал опасение, что украинские власти могут прибегнуть к радикальным методам, чтобы повлиять на международную повестку.
По его оценке, ситуация вокруг обсуждаемых США переговоров создаёт риск появления искусственно спровоцированных инцидентов.
Он отметил, что на фоне напряжённой обстановки как внутри Украины, так и на международной арене, возможны действия, направленные на изменение внимания публики. В частности, речь может идти о попытках скрыть внутренние скандалы или создать более драматичный контекст вокруг дипломатической инициативы, продвигаемой Вашингтоном.
По словам Мирошника, подобные шаги могли бы быть осуществлены через провокации или атаки, замаскированные под действия третьих сторон. Он подчеркнул, что такие сценарии представляют серьёзную опасность и способны осложнить процесс обсуждения путей урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что план Евросоюза по достижению мира на Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему обострению конфликта.