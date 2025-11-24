Ричмонд
Экс-депутата Заксобрания Приморья отправили на неделю в штрафной изолятор

Родственники Артёма Самсонова связывают наказание с его недавней победой в суде.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова, отбывающего наказание в заключении и страдающего от онкологического заболевания, изолировали в ШИЗО на семь дней за нецензурные выражения в телефонном разговоре с супругой.

Как сообщает Telegram-канал «Депутат Самсонов», нарушение было обнаружено при прослушивании разговоров администрацией исправительной колонии строгого режима (ИК-27, посёлок Волчанец Приморского края). Родственники экс-депутата считают, что это своеобразная месть за то, что недавно Самсонов выиграл дело в суде, где государство обязали выплатить заключённому 10 000 рублей за нарушение условий содержания в СИЗО-1 города Владивостока.

ФСИН подала кассационную жалобу и одновременно направила предписание о наказании Самсонова за мат, хотя адвокат Наталья Касилова утверждает, что выражения, которые использовал Самсонов в телефонном разговоре, не соответствуют критериям брани по правилам внутреннего распорядка.

Прошлой зимой Самсонову провели сложную операцию по замене сердечного клапана, а позже у него был диагностирован рак кожи, однако оппозиционера не выпустили из колонии, несмотря на медицинские основания. До последнего времени администрация учреждения не проявляла к нему особых претензий; по словам близких, только недавно начались ограничения — книги от жены возвращены, заблокированы звонки друзьям и адвокатам, среди разрешённых остались только номера ближайших родственников.

Артём Самсонов был арестован в ноябре 2021 года после выборов в Заксобрание Приморья, где КПРФ показала высокий результат. Коммунист был обвинён по уголовному делу, связанному с фалоиммитатором, который он в прибрежном палаточном лагере показал подростку. Обвинение было выдвинуто через три с лишним года после предполагаемого события и строилось на заявлении подростка. Самсонов вину категорически отрицал, доказывая, что он не находился в указанном месте и мальчика вообще до суда никогда не видел. Однако был вынесен приговор: 13 лет колонии строгого режима.

В июле этого года Ленинский районный суд Владивостока отказал бывшему депутату в признании его политзаключённым. Заседание по иску Самсонова продолжалось около семи часов.

По мнению его адвоката, вынесенное сейчас взыскание может затруднить условно-досрочное освобождение, хотя формально других нарушений у Самсонова нет.

