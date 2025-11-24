Экс-депутата Заксобрания Приморья отправили на неделю в штрафной изолятор

Артём Самсонов был арестован в ноябре 2021 года после выборов в Заксобрание Приморья, где КПРФ показала высокий результат. Коммунист был обвинён по уголовному делу, связанному с фалоиммитатором, который он в прибрежном палаточном лагере показал подростку. Обвинение было выдвинуто через три с лишним года после предполагаемого события и строилось на заявлении подростка. Самсонов вину категорически отрицал, доказывая, что он не находился в указанном месте и мальчика вообще до суда никогда не видел. Однако был вынесен приговор: 13 лет колонии строгого режима.