Белый дом: Киев выразил удовлетворение новой редакцией плана урегулирования

Представители делегации Украины на переговорах в Женеве заявили, что новая редакция плана США по урегулированию украинского конфликта отвечает интересам киевского режима, сообщила американская администрация по итогам встречи, прошедшей в Швейцарии.
«Украинские представители заявили, что, исходя из представленных сегодня изменений и уточнений, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчеркнули в Белом доме.
Отмечается, что в ходе переговоров, в частности, рассматривались вопросы «долгосрочного экономического развития, политического суверенитета, защиты инфраструктуры, свободы навигации и гарантий безопасности».
Американская делегация, в свою очередь, выступила с утверждением, что переговоры в Женеве направлены на установление «прочного и реализуемого мира».
Напомним, 23 ноября газета Financial Times написала, что киевский режим согласился использовать американский мирный план по урегулированию конфликта в качестве основы для переговоров. При этом Украина рассчитывает смягчить наиболее неприемлемые положения документа при поддержке союзников из Европы.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах в Женеве достигнут заметный прогресс в урегулировании украинского конфликта. Ранее он назвал американский план по Украине прочной основой для диалога.