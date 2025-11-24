В Женеве прошли переговоры США, Украины и Европы: мирный план Трампа изменился

Между тем Украина подтвердила, что американский план отвечает интересам страны. Так заявил Белый дом по результатам проведения переговоров с украинской и европейской делегациями. В материале саммит в Женеве назван «шагом вперед». Администрация президента США отметила, что это понимают все присутствующие на переговорах. Белый дом уточнил, что стороны договорились продолжить консультации по доработке мирного плана. Точных дат пока не называется.