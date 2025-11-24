В Женеве прошли переговоры США, Украины и Европы: мирный план Трампа изменился

Американский план урегулирования конфликта на Украине претерпел изменения. Документ ранее состоял из 28 пунктов. Теперь он может включать совсем иные аспекты. План США изменился по ходу переговоров американской, украинской и европейской делегаций в Женеве, сообщает The New York Times.
По версии газеты, документ, одобренный президентом США Дональдом Трампом, существенно отличается от первоначального документа. Однако именно на его основе будет проводиться дальнейшая работа. Пока неясно, какие изменения были внесены в план.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, документ еще будет дорабатываться с учетом интересов Москвы и Киева. Новые правки могут внести в ближайшее время.
Марко Рубио отметил, что участникам саммита в Швейцарии удалось достигнуть прогресса. Он пояснил, что работа над планом урегулирования будет продолжена в ближайшее время. По его словам, Вашингтон счел предложения «очень хорошим рабочим продуктом».
Между тем Украина подтвердила, что американский план отвечает интересам страны. Так заявил Белый дом по результатам проведения переговоров с украинской и европейской делегациями. В материале саммит в Женеве назван «шагом вперед». Администрация президента США отметила, что это понимают все присутствующие на переговорах. Белый дом уточнил, что стороны договорились продолжить консультации по доработке мирного плана. Точных дат пока не называется.
Вашингтон также планирует провести переговоры с Москвой. Сейчас США разрабатывают планы проведения контактов между Соединенными Штатами и Россией. Москва не подтверждала эту информацию.
Марко Рубио указал на необходимость участия России в переговорном процессе. Госсекретарь США подчеркнул, что Москва имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию конфликта. Американский госсек добавил, что переговоры американской стороны с Россией пройдут отдельно от саммита в Швейцарии. В Женеве прорабатывали план с учетом позиции Киева по вопросу урегулирования конфликта. Стоит напомнить, что делегацию от Украины возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого публично осудили граждане страны.