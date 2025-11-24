Профессор Малинен заявил, что Финляндия готовит военную агрессию против России

— Я думаю, что этот процесс уже никак не остановить. По моим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и РФ начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами Североатлантического альянса, — написал он в социальной сети Х.