Профессор Малинен заявил, что Финляндия готовит военную агрессию против России

Финляндия готовит военную провокацию против Российской Федерации. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

— Я думаю, что этот процесс уже никак не остановить. По моим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и РФ начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами Североатлантического альянса, — написал он в социальной сети Х.

Финские активисты решили провести несколько автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией в знак протеста против ее закрытия. Об этом 23 ноября сообщили организаторы из Александровского общества страны. Мероприятие пройдет 14 декабря текущего года. В нем примут участие активисты Иван Девяткин, Марко Хилтунен и другие.

Недавно власти Финляндии рассмотрели идею о восстановлении осушенных болот на границе с РФ.

По данным Bloomberg, Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Российской Федерацией. Бизнесменам в Финляндии приходится закрывать свои предприятия.

