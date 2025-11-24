Опрос показал отношение американцев к Трампу

Из опроса также следует, что мнения американцев о мэре Нью-Йорк Зохране Мамдани разделились поровну: 35% опрошенных поддерживают его, столько же дают ему отрицательную оценку. Мнение граждан по поводу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, недавно объявившей об уходе из палаты представителей в январе после конфликта с Трампом, разделились следующим образом: 20% граждан она нравится, а 51% — нет.