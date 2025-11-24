Ричмонд
Опрос показал отношение американцев к Трампу

Трампа негативно оценивают почти 60% американцев.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Почти 60% американцев негативно отзываются об американском лидере Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

Согласно итогам опроса, негативную оценку Трампу дают 56% респондентов, в то время как 40% позитивно отзываются о главе Белого дома.

Из опроса также следует, что мнения американцев о мэре Нью-Йорк Зохране Мамдани разделились поровну: 35% опрошенных поддерживают его, столько же дают ему отрицательную оценку. Мнение граждан по поводу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, недавно объявившей об уходе из палаты представителей в январе после конфликта с Трампом, разделились следующим образом: 20% граждан она нравится, а 51% — нет.

Опрос проводился 23 ноября среди 5937 взрослых американцев, погрешность составляет 1,9 процентных пункта.

Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.

