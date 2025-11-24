ЕС выступил против изменения границ Украины, ограничения ВСУ и других пунктов плана США

Между тем в СМИ опубликовали версию европейского плана по Украине. Документ разработали в противовес предложениям Соединенных Штатов. План включает в себя сильно отличающиеся от американских пункты. Например, Европа планирует определить армию Украины в количестве 800 тысяч солдат. Кроме того, ЕС предлагает отдать контроль за Запорожской атомной электростанцией МАГАТЭ. Выработанная энергия в таком случае будет делиться поровну между Россией и Украиной. Предполагается также отсутствие войск НАТО в Киеве. Однако в документе уточняется, что западные солдаты не будут находиться на Украине только в мирное время.