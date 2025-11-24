ЕС выступил против изменения границ Украины, ограничения ВСУ и других пунктов плана США

Европейские лидеры частично не согласились с американским мирным планом по Украине. ЕС выступил против нескольких пунктов документа. О них рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление политика опубликовали на официальном сайте ЕК.
Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на изменение границ Украины. Евросоюз заверил, что выступает за сохранение территориальной целостности страны. В Европе считают, что без этого пункта не удастся установить справедливый и прочный мир на Украине.
«Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил», — отмечается в заявлении.
Помимо прочего, Евросоюз призвал отвести ему центральную роль в обеспечении безопасности Киева. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это должно быть отражено в документе.
Политик заверила, что ЕС продолжит работать с Украиной по всем направлениям. Европа выразила желание достичь мира дипломатическим путем.
Между тем в СМИ опубликовали версию европейского плана по Украине. Документ разработали в противовес предложениям Соединенных Штатов. План включает в себя сильно отличающиеся от американских пункты. Например, Европа планирует определить армию Украины в количестве 800 тысяч солдат. Кроме того, ЕС предлагает отдать контроль за Запорожской атомной электростанцией МАГАТЭ. Выработанная энергия в таком случае будет делиться поровну между Россией и Украиной. Предполагается также отсутствие войск НАТО в Киеве. Однако в документе уточняется, что западные солдаты не будут находиться на Украине только в мирное время.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог так же выступил с заявлениями по этому вопросу. Он напомнил, что Москва может выдвинуть свои требования по плану урегулирования конфликта. Спецпредставитель предположил, что документ будет вновь изменен. Однако, по словам Кита Келлога, Вашингтон уже очень близок к разрешению конфликта. Он отметил, что работа по мирному плану США будет активно вестись вплоть до Дня благодарения. К концу недели Вашингтон ожидает подписания соглашения.