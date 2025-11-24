Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация США заявила о стремлении Трампа завершить украинский конфликт

Американские власти объяснили проведение переговоров в Женеве позицией Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп по-прежнему стремится завершить украинский конфликт, заявил Белый дом по итогам переговоров с киевским режимом в Женеве.

Ранее в Швейцарии прошла встреча США и Украины, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию. Американскую делегацию возглавлял руководитель Госдепартамента Марко Рубио.

«Они (Рубио и его команда — прим. ред.) подчеркнули, что эта работа продиктована стремлением президента Трампа положить конец конфликту и предотвратить дальнейшие потери при помощи прочного и осуществимого мира», — отметили в администрации США.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что американский лидер искренне хочет завершить украинский конфликт. Кроме того, он добавил, что Россия выступает за урегулирование мирными средствами, но при этом необходимо устранить первопричины кризиса.

В августе Путин также отмечал, что администрация США предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия» для разрешения ситуации вокруг Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше