Администрация США заявила о стремлении Трампа завершить украинский конфликт

Американский президент Дональд Трамп по-прежнему стремится завершить украинский конфликт, заявил Белый дом по итогам переговоров с киевским режимом в Женеве.
Ранее в Швейцарии прошла встреча США и Украины, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию. Американскую делегацию возглавлял руководитель Госдепартамента Марко Рубио.
«Они (Рубио и его команда — прим. ред.) подчеркнули, что эта работа продиктована стремлением президента Трампа положить конец конфликту и предотвратить дальнейшие потери при помощи прочного и осуществимого мира», — отметили в администрации США.
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что американский лидер искренне хочет завершить украинский конфликт. Кроме того, он добавил, что Россия выступает за урегулирование мирными средствами, но при этом необходимо устранить первопричины кризиса.
В августе Путин также отмечал, что администрация США предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия» для разрешения ситуации вокруг Украины.