Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал предположение о подготовке Финляндией военной провокации против России.
В публикации в социальной сети X он заявил, что, по его оценкам, конфликт между Финляндией (как членом НАТО) и Россией может начаться в течение ближайших одного-трёх лет, причём вероятный сценарий предполагает операцию «под чужим флагом» с участием сил НАТО.
«Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — написал Туомас Малинен.
