На Западе раскрыли планы одной из стран НАТО по нападению на Россию

«Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — написал Туомас Малинен.