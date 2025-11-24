Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли планы одной из стран НАТО по нападению на Россию

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал предположение о подготовке Финляндией военной провокации против России.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал предположение о подготовке Финляндией военной провокации против России.

В публикации в социальной сети X он заявил, что, по его оценкам, конфликт между Финляндией (как членом НАТО) и Россией может начаться в течение ближайших одного-трёх лет, причём вероятный сценарий предполагает операцию «под чужим флагом» с участием сил НАТО.

«Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — написал Туомас Малинен.

Ранее сообщалось, что Украина одобрила измененный мирный план США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше