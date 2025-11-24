Глава Белого дома Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от украинских властей за усилия по спасению киевского режима, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Администрация Байдена и руководители ЕС сделали всё, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей “должен” весь мир», — пояснил сенатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что киевский режим решился на конфликт с более мощной Россией, чего, по мнению Трампа, не следовало делать. Парламентарий написал, что украинская сторона предсказуемо проигрывает и надеется на то, что ей помогут найти выход из этого положения.
Напомним, 23 ноября Трамп посетовал, что власти Украины не поблагодарили Белый дом за приложенные усилия. При этом он в своей публикации президент поставил слово «руководство» в кавычки.
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил уверенность, что Трамп сознательно использовал кавычки для обозначения киевского режима. По словам парламентария, уже никто всерьёз не воспринимает ни Владимира Зеленского, ни его окружение в качестве легитимных властей.