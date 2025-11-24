Профайлер Панкратов назвал слабое место заменившего Келлога Дрисколла

Новый спецпосланник США по Украине Дэниел Дрисколл является опасным противником и удобным для американской власти инструментом по затяжному противостоянию РФ, сообщил aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировавший видео с американцем.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дрисколла новым спецпредставителем по Украине. В то же время появилась информация, что бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в январе 2026 года может уйти из администрации США.
«Его слабое место не в психике, а в идеологическом вакууме: будучи технократом без жёсткой публичной доктрины, он легко встраивается в любую повестку Вашингтона и личных пожеланий Трампа, если она даёт ресурсы и полномочия. Это делает его удобным инструментом для долгой, системной военной подготовки США к затяжному противостоянию с Россией», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что к Дрисколлу следует относиться с осторожность, несмотря на демонстрируемую им нейтральность в отношении украинского конфликта.
«К этой фигуре следует относиться не как к разовому визитёру в Киев, а как к одному из архитекторов будущей конфигурации усугубления военной эскалации НАТО не только на Украине, но и со всей Европой», — добавил эксперт.
Ранее политолог Дудаков сообщил, что заменивший Келлога Дрисколл жестко настроен по отношению к Киеву.