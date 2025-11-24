Выяснилось, что две украинские ДРГ перестреляли друг друга под Купянском

Как отмечают ведомства, задачей диверсантов было нанесение ударов по российским подразделениям на одном из участков обороны и последующая демонстративная установка украинских флагов. Планировалось создать видимость частичного контроля над Купянском для дальнейшего информационного сопровождения. Радиоперехваты подтвердили, что действия двух групп не были согласованы, что и привело к столкновению.