Россию предупредили о военных планах Финляндии: наступление может начаться в течение года

Страны НАТО также приступили к новым военным учениям в Италии. В них участвуют США и девять стран-членов альянса. В их числе Британия, Греция, Польша и Турция. Цель учений — отработка «дальних ударов» и обороны «ключевых морских путей» вблизи границ России.