Россию предупредили о военных планах Финляндии: наступление может начаться в течение года

Профессор Малинен заявил о подготовке Финляндией военной агрессии против России.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия намерена развязать военный конфликт с Россией. Этот процесс уже запущен и его никак не остановить. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети.

Он считает, что Финляндия уже готовит военную агрессию против России. Профессор прокомментировал планы страны Евросоюза.

«По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО», — написал Туомас Малинен.

Страны НАТО также приступили к новым военным учениям в Италии. В них участвуют США и девять стран-членов альянса. В их числе Британия, Греция, Польша и Турция. Цель учений — отработка «дальних ударов» и обороны «ключевых морских путей» вблизи границ России.

