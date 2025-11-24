Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что российские корабли якобы перехватили британские военные в Ла-Манше

Британский патрульный корабль якобы остановил российский корвет и танкер после их прохождения через пролив Ла-Манш.

Британский патрульный корабль якобы остановил российский корвет и танкер после их прохождения через пролив Ла-Манш. Инцидент произошёл 23 ноября и сопровождался усилением натовской активности в северных широтах.

По данным местного Минобороны, российские суда сопровождались вдоль британского побережья, после чего были перехвачены для контроля маршрута. Одновременно Великобритания направила в Исландию три разведывательных самолёта «Посейдон». Боевые машины относятся к миссии НАТО, цель которой — наблюдение за передвижением российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

В российском посольстве в Лондоне заявили, что действия британских властей лишь усиливают военную напряжённость. Представители дипмиссии подчеркнули, что Москва не преследует цели нарушать безопасность Соединённого Королевства.

Читайте также: Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше