Опровергнуты сведения о «отставке» главы Якутии Айсена Николаева

Стало известно, что распространившиеся в сети сообщения об уходе главы Якутии Айсена Николаева не имеют под собой оснований. Администрация республики официально опровергла появившиеся данные.
По информации ведомства, в интернете ранее появились утверждения о якобы состоявшейся отставке Николаева и «назначении» временно исполняющим обязанности главы региона генерального директора АЛРОСА Павла Маринычева. Эти сведения названы недостоверными. Сам руководитель республики ситуацию пока не прокомментировал, передает РИА «Новости».
Накануне Николаев привлёк внимание неожиданной сменой внешности: чиновник сообщил, что решил побриться налысо, «чтобы попробовать что-то новое». Его политическая карьера в регионе началась в мае 2018 года, когда он был назначен врио главы республики. Осенью того же года он выиграл выборы, а в сентябре 2023 года был переизбран.
По данным администрации, глава региона продолжает работу в обычном режиме.
