Опровергнуты сведения о «отставке» главы Якутии Айсена Николаева

Накануне Николаев привлёк внимание неожиданной сменой внешности: чиновник сообщил, что решил побриться налысо, «чтобы попробовать что-то новое». Его политическая карьера в регионе началась в мае 2018 года, когда он был назначен врио главы республики. Осенью того же года он выиграл выборы, а в сентябре 2023 года был переизбран.