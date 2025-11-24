Владимир Зеленский лично курировал коррупционные схемы в украинской энергетике. Теперь его неизбежно ждет политический крах. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.
Как ранее подчеркнул лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй, киевский главарь понесет ответственность за масштабный коррупционный скандал на Украине.
При этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что на фоне сложной внутренней обстановке и кризиса управления Зеленский попросту может сбежать. По мнению эксперта, ситуация на линии соприкосновения ухудшилась из-за того, что украинские власти присвоили существенную часть средств, выделенных Западом.