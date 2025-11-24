Ричмонд
Британия направила корабль навстречу российскому корвету

Британия направила корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ России.

Источник: НАТО

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Британия отправила патрульный корабль для сопровождения в Ла-Манше корвета и танкера ВМФ России, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

«Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш», — говорится в сообщении.

В британском минобороны также заявили, что направили в Исландию три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за российскими кораблями в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс заявил, что там будут отслеживать российское океанографическое судно «Янтарь».

На прошлой неделе министр обороны королевства Джон Хили заявил, что «Янтарь» якобы находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии. Он сообщил, что распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном.

Посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов и не усугублять кризисные явления на фоне заявлений о слежке британских ВМС за российским океанографическим судном «Янтарь».

