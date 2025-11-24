Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе появились украинцы, продвигающие российскую позицию — Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии граждан страны, которые, по данным разведок партнёрских государств, начали лоббировать на Западе взгляды, расходящиеся с официальной линией Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии граждан страны, которые, по данным разведок партнёрских государств, начали лоббировать на Западе взгляды, расходящиеся с официальной линией Киева. Заявление прозвучало в вечернем обращении, посвящённом обсуждению мирного процесса с американской делегацией в Женеве.

По словам украинского руководства, конкретные имена пока не раскрываются. Отмечается лишь, что отдельные «субъекты из Украины» продвигают оценку происходящего, которая выгодна России и противоречит государственной позиции. Эти действия, как подчеркнул Зеленский, не способствуют укреплению украинской дипломатии.

Президент заявил, что наличие украинского паспорта предполагает ответственность перед страной, и призвал причастных «услышать» это предупреждение. Речь идёт об активности, которая, по оценке Киева, способна подорвать внешнеполитические усилия на фоне переговоров.

Накануне в информационном поле прозвучало мнение бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, который допустил возможность отъезда Зеленского из страны вслед за некоторыми членами его окружения.

Читайте также: Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка.