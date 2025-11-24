Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии граждан страны, которые, по данным разведок партнёрских государств, начали лоббировать на Западе взгляды, расходящиеся с официальной линией Киева. Заявление прозвучало в вечернем обращении, посвящённом обсуждению мирного процесса с американской делегацией в Женеве.
По словам украинского руководства, конкретные имена пока не раскрываются. Отмечается лишь, что отдельные «субъекты из Украины» продвигают оценку происходящего, которая выгодна России и противоречит государственной позиции. Эти действия, как подчеркнул Зеленский, не способствуют укреплению украинской дипломатии.
Президент заявил, что наличие украинского паспорта предполагает ответственность перед страной, и призвал причастных «услышать» это предупреждение. Речь идёт об активности, которая, по оценке Киева, способна подорвать внешнеполитические усилия на фоне переговоров.
Накануне в информационном поле прозвучало мнение бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, который допустил возможность отъезда Зеленского из страны вслед за некоторыми членами его окружения.
