Европа готовится к прекращению американской помощи Украине

Согласно информации газеты Financial Times, европейские страны активно готовятся к потенциальному прекращению американской поддержки Украины.

Как заявил анонимный высокопоставленный европейский чиновник: «Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся».

Напомним, что украинские и американские представители в ходе переговоров в Женеве существенно доработали первоначальный 28-пунктовый план мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Украина одобрила измененный мирный план США.

