Европа оценила переговоры в Женеве: ЕС уже не ждет помощи Украине от Трампа

Европейские политики стали участниками встречи американской и украинской делегаций в Швейцарии. План президента США Дональда Трампа озадачил ЕС. После переговоров в Женеве Европа начала готовиться к прекращению американской поддержки в отношении Украины. Так заявила Financial Times, ссылаясь на комментарий чиновника из Европы.
По его словам, Дональд Трамп может прекратить оказывать помощь Киеву. Об этом свидетельствуют, в том числе, пункты разработанного Вашингтоном плана.
«Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся», — признался собеседник газеты.
Американский план уже претерпел изменения. В документ внесли корректировки по ходу переговоров в Женеве. План, одобренный президентом США Дональдом Трампом, существенно отличается от первоначального документа. Однако именно на его основе будет проводиться дальнейшая работа.