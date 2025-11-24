Европа оценила переговоры в Женеве: ЕС уже не ждет помощи Украине от Трампа

Европейские политики стали участниками встречи американской и украинской делегаций в Швейцарии. План президента США Дональда Трампа озадачил ЕС. После переговоров в Женеве Европа начала готовиться к прекращению американской поддержки в отношении Украины. Так заявила Financial Times, ссылаясь на комментарий чиновника из Европы.