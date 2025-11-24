Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа оценила переговоры в Женеве: ЕС уже не ждет помощи Украине от Трампа

FT: Европа готовится к прекращению поддержки Трампом Киева.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики стали участниками встречи американской и украинской делегаций в Швейцарии. План президента США Дональда Трампа озадачил ЕС. После переговоров в Женеве Европа начала готовиться к прекращению американской поддержки в отношении Украины. Так заявила Financial Times, ссылаясь на комментарий чиновника из Европы.

По его словам, Дональд Трамп может прекратить оказывать помощь Киеву. Об этом свидетельствуют, в том числе, пункты разработанного Вашингтоном плана.

«Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся», — признался собеседник газеты.

Американский план уже претерпел изменения. В документ внесли корректировки по ходу переговоров в Женеве. План, одобренный президентом США Дональдом Трампом, существенно отличается от первоначального документа. Однако именно на его основе будет проводиться дальнейшая работа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше