Пушилин назвал коррупционный скандал финалом для государственности Украины

Глава ДНР отметил, что решение о судьбе Украины будет приниматься за её пределами.

Источник: Аргументы и факты

Скандал с коррупцией на Украине станет «финалом» для её государственности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

У руководителя региона поинтересовались, следит ли он за расследованием украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он обратил внимание, что в указанном деле на Украине нет ничего удивительного.

Глава региона отметил, что ситуация с коррупцией в этой стране привела к государственному перевороту в Киеве в 2014 году.

«Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, существует несколько вариантов развития. Вместе с тем, как подчеркнул глава ДНР, общий сценарий для Украины понятен и предсказуем. Пушилин добавил, что решение о судьбе этой страны будет приниматься за её пределами.

Напомним, 23 ноября газета The Telegraph написала, что Владимир Зеленский оказался в сложном положении. Журналисты пояснили, что у главы киевского режима «связаны руки» из-за продвижения российских войск, нехватки личного состава в ВСУ и финансовых трудностей на фоне коррупционных скандалов, которые разразились на Украине.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
