Скандал с коррупцией на Украине станет «финалом» для её государственности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
У руководителя региона поинтересовались, следит ли он за расследованием украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он обратил внимание, что в указанном деле на Украине нет ничего удивительного.
Глава региона отметил, что ситуация с коррупцией в этой стране привела к государственному перевороту в Киеве в 2014 году.
«Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, существует несколько вариантов развития. Вместе с тем, как подчеркнул глава ДНР, общий сценарий для Украины понятен и предсказуем. Пушилин добавил, что решение о судьбе этой страны будет приниматься за её пределами.
Напомним, 23 ноября газета The Telegraph написала, что Владимир Зеленский оказался в сложном положении. Журналисты пояснили, что у главы киевского режима «связаны руки» из-за продвижения российских войск, нехватки личного состава в ВСУ и финансовых трудностей на фоне коррупционных скандалов, которые разразились на Украине.