Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил, что отставка спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога поставила Владимира Зеленского в крайне сложное положение.
По мнению эксперта, американские сторонники жёсткой линии, включая Келлога, ранее убеждали мир в победе Киева, и теперь Зеленский оказался в тупиковой ситуации без их поддержки.
Макговерн также отметил, что основная проблема украинского лидера заключается в погружении в коррупцию и окружении себя неподходящими людьми, что значительно ослабило его позиции. Аналитик охарактеризовал Зеленского и его окружение как «кучку клептоманов», оказавшихся в крайне уязвимом положении из-за коррупционных скандалов и военных неудач.
Ранее сообщалось, что Европа готовится к прекращению американской помощи Украине.
