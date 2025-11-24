Американский вице-президент Джей Ди Вэнс — «движущая сила» дипломатии США по вопросам Украины. Процессу урегулирования также способствует министр армии Дэниел Дрисколл. Так заявила телеведущая CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на источники.
Пост спецпосланника США по вопросам Киева займет министр армии Дэниел Дрисколл. Нынешний представитель Кит Келлог уйдет с должности в январе 2026 года. Теперь Дэниел Дрисколл играет важную роль в украинском конфликте.