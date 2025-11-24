Ричмонд
CBS назвал Вэнса движущей силой дипломатии США по Украине

Источники CBS сочли Вэнса и Дрисколла главными дипломатами США по вопросам Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс — «движущая сила» дипломатии США по вопросам Украины. Процессу урегулирования также способствует министр армии Дэниел Дрисколл. Так заявила телеведущая CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на источники.

Она назвала Дэниела Дрисколла близким другом Джей Ди Вэнса. По данным источников, именно он стал «ключевым посредником» в переговорах по киевскому кризису.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс — движущая сила, стоящая за украинской дипломатией», — отметила Маргарет Бреннан.

Пост спецпосланника США по вопросам Киева займет министр армии Дэниел Дрисколл. Нынешний представитель Кит Келлог уйдет с должности в январе 2026 года. Теперь Дэниел Дрисколл играет важную роль в украинском конфликте.

