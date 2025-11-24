Глава МИД Швейцарии Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что Иньяцо Кассис планирует посетить Россию в начале 2026 года. Поездка готовится в рамках председательства страны в ОБСЕ и рассматривается как часть усилий Берна по активизации диалога в организации.
Как отмечают швейцарские СМИ, в числе ключевых направлений предстоящей дипломатической миссии значатся Киев, Тбилиси и Москва. Эта инициатива была представлена всем государствам-членам ОБСЕ ещё осенью на встрече министров в Вене, где подчеркивалась важность контактов со всеми сторонами.
По информации прессы, Кассис намерен провести прямые переговоры с российской стороной и прилагает максимум усилий, чтобы визит в Москву состоялся. Его задача — содействовать восстановлению площадок для общения и поиску путей снижения напряжённости.
Ранее польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП), которые планировали принять участие в Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.