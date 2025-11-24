Журавлев: Россия и КНР обладают огромными возможностями для сотрудничества

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что у России и Китая имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества в широком спектре направлений.
По его словам, дальнейшее развитие партнерства во многом зависит от того, насколько активно будут укрепляться связи между предпринимательскими сообществами двух стран.
Выступая на шестом Российско-Китайском форуме предпринимателей, он подчеркнул, что деловые круги играют ключевую роль в реализации совместных проектов и раскрытии новых возможностей для экономического взаимодействия.
Журавлёв также заявил, что верхняя палата российского парламента готова поддерживать процессы углубления экономических связей, включая расширение сотрудничества между регионами обеих стран и установление новых рабочих контактов.
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Андрей Сухачев сообщил, что Китай рассматривает возможность инвестирования в металлургию и строительную сферу региона.