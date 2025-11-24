Владимир Зеленский может сбежать с Украины из-за её тяжёлого положения и кризиса власти в стране, заявил экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Эти люди (киевский режим — прим. ред.) управляют Украиной и разрушают её, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег, и они тут же просто исчезнут, а он сбежит из страны», — заявил он в видеоблоге аналитика Дэниела Дэвиса.
Полковник отметил, что большая часть средств, перечисленных украинской стороне, была разворована. Экс-советник Пентагона также указал на коррупцию в ВСУ. Эксперт убеждён, что будут расхищены любые средства, которые направляются на Украину.
Напомним, ранее Макгрегор предупредил, что Зеленский может сбежать в Израиль. Он подчеркнул, что соответствующая подготовка уже ведётся. Полковник уточнил, что вопрос бегства Зеленского в Израиль поднимался в ходе его недавней поездки в Грецию.