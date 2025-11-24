Евгений Бузмаков избран главой Мошковского района Новосибирской области

Перед голосованием конкурсная комиссия рассмотрела программы трёх претендентов. В числе кандидатов были первый заместитель министра региональной политики региона Евгений Бузмаков, глава города Болотное Сергей Кравец и руководитель Балтинского сельсовета Светлана Станкевич. Комиссию возглавлял заместитель председателя правительства области и министр региональной политики Роман Бурдин. Также в её работе участвовал депутат Законодательного собрания Александр Шпикельман.