Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Бузмаков избран главой Мошковского района Новосибирской области

Конкурсная комиссия рассмотрела программы трёх претендентов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Мошковском районе Новосибирской области выбрали нового главу. На сессии районного Совета депутатов единогласным решением на эту должность избрали Евгения Бузмакова.

Перед голосованием конкурсная комиссия рассмотрела программы трёх претендентов. В числе кандидатов были первый заместитель министра региональной политики региона Евгений Бузмаков, глава города Болотное Сергей Кравец и руководитель Балтинского сельсовета Светлана Станкевич. Комиссию возглавлял заместитель председателя правительства области и министр региональной политики Роман Бурдин. Также в её работе участвовал депутат Законодательного собрания Александр Шпикельман.

После анализа представленных материалов комиссия признала всех трёх участников конкурса соответствующими требованиям и допустила их к финальному этапу — голосованию депутатов района.

По итогам сессии депутаты поддержали кандидатуру Евгения Бузмакова. Он имеет опыт работы в органах власти региона, является кандидатом наук и участником боевых действий.

«Поздравляем Евгения Леонидовича с избранием! Уверены, что с его приходом система исполнительной власти района станет сильнее, а её работа — эффективнее», — отметили в администрации Мошковского района.

Согласно регламенту, Бузмаков приступит к своим обязанностям после церемонии инаугурации, запланированной на 27 ноября.