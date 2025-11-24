Евгений Бузмаков избран главой Мошковского района Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области выбрали нового главу. На сессии районного Совета депутатов единогласным решением на эту должность избрали Евгения Бузмакова.
Перед голосованием конкурсная комиссия рассмотрела программы трёх претендентов. В числе кандидатов были первый заместитель министра региональной политики региона Евгений Бузмаков, глава города Болотное Сергей Кравец и руководитель Балтинского сельсовета Светлана Станкевич. Комиссию возглавлял заместитель председателя правительства области и министр региональной политики Роман Бурдин. Также в её работе участвовал депутат Законодательного собрания Александр Шпикельман.
После анализа представленных материалов комиссия признала всех трёх участников конкурса соответствующими требованиям и допустила их к финальному этапу — голосованию депутатов района.
По итогам сессии депутаты поддержали кандидатуру Евгения Бузмакова. Он имеет опыт работы в органах власти региона, является кандидатом наук и участником боевых действий.
«Поздравляем Евгения Леонидовича с избранием! Уверены, что с его приходом система исполнительной власти района станет сильнее, а её работа — эффективнее», — отметили в администрации Мошковского района.
Согласно регламенту, Бузмаков приступит к своим обязанностям после церемонии инаугурации, запланированной на 27 ноября.