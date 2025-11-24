Ричмонд
FT: Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки

Американский президент Дональд Трамп может оставить Киев без помощи из-за разочарования, заявил источник газеты.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может лишить Киев поддержки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию». — заявил он. По его словам, американский президент может прекратить поддержку Киева из-за разочарования.

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами на проходивших в Женеве консультациях о плане урегулирования кризиса на Украине заявил, что не исключает возможности разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. После этого CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что визит Зеленского в США обсуждался, однако его возможность будет зависеть от итогов двусторонних контактов в Женеве. Как указали его собеседники, Трамп выступает за достижение сделки до Дня благодарения, который в 2025 году отмечается 27 ноября.

