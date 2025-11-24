FT: Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами на проходивших в Женеве консультациях о плане урегулирования кризиса на Украине заявил, что не исключает возможности разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. После этого CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что визит Зеленского в США обсуждался, однако его возможность будет зависеть от итогов двусторонних контактов в Женеве. Как указали его собеседники, Трамп выступает за достижение сделки до Дня благодарения, который в 2025 году отмечается 27 ноября.